СД "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., следует из раскрытия компании.

Накопленную нераспределенную чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 4,5 млрд рублей рекомендуется оставить в распоряжении компании.

Годовое собрание акционеров "Юнипро" состоится 10 июня в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию на 17 мая.

29 апреля компания заявила о переносе выплаты дивидендов за 2021 год на сумму 12 млрд руб., которые акционеры должны были получить этим летом, на декабрь 2022 года, объяснив отсрочку юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности. При этом компания думает о возможности выкупа акций вместо выплаты дивидендов.

В конце апреля Uniper (основной акционер "Юнипро" с долей 83,73%) сообщал, что не рассчитывает на майские дивиденды от своей российской дочерней компании. Uniper будет оценивать возможность получить прибыль от "Юнипро" в том или ином виде, сообщала компания.

Uniper также заявлял, что не будет делать никаких новых инвестиций в России и не будет переводить какие-либо средства в "Юнипро" до дальнейшего уведомления.

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 года - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.