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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

OMV спишет до 2 млрд евро по активам в России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Австрийская нефтегазовая группа OMV признала обесценение активов в размере 1,004 млрд евро по проекту "Северный поток 2", говорится в отчете компании.

В нем же компания отобразила убыток в размере 658 млн евро, связанный с реклассификацией других российских активов - компании-оператора Южно-Русского газового месторождения "Севернефтегазпром" (СНГП, СП с "Газпромом", доля OMV - 24,99%) и трейдинговой "Газпром ЮРГМ Девелопмент" (ЮРГМ).

"В ответ на санкции западных стран Россия объявила о ряде контрсанкций, влияющих на деятельность иностранных компаний в России. Согласно этим объявлениям, помимо прочего, OMV потеряла право получать дивиденды от ЮРГМ, что привело к потере контроля над ЮРГМ и потере значительного влияния на СНГП. По этой причине OMV прекратила полностью консолидировать ЮРГМ и учитывать собственный капитал СНГП в консолидированной финансовой отчетности. С 1 марта 2022 года инвестиции в СНГП и ЮРГМ учитываются по справедливой стоимости через прибыль или убыток", - говорится в отчете OMV.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн в ходе телеконференции для инвесторов уточнил, что общий объем списаний, связанных с российскими активами, может составить около 2 млрд евро.

"Это примерно 1 млрд евро по нашим долгам по долгосрочному проекту "Северного потока 2" (...), а другой миллиард - списание по активам в России. Это связано с нашим решением деконсолидировать 200 миллионов курсовых разниц за прошлый год", - сказал Штерн.

Он не смог ответить, какие условия необходимо соблюсти для выхода из российских активов: "В текущей ситуации в России по решению президента не допускается выход из активов, поэтому мы лишены пространства для маневра. Мы проясняем, что возможно сделать при имеющемся распоряжении".

На вопрос о возможностях оплаты российского газа в рублях Штерн ответил, что компания ищет решение, которое не нарушило бы санкций. Он отметил, что все текущие контракты на поставки газа предполагают оплату в евро. При этом для проведения операций, связанных с российскими проектами, "дочки" OMV имеют рублевые счета, но "они не имеют никакого отношения к оплате поставок газа".

Ранее OMV сообщала, что проведет стратегический анализ своего 24,99-процентного участия в добычном СП с "Газпромом" и Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения "Севернефтегазпром". Также сообщалось, что правление OMV решило не осуществлять в будущем никаких инвестиций в Россию и отказалась от переговоров с "Газпромом" о покупке 24,98% доли в разработке участков ачимовского горизонта Уренгойского месторождения.

OMV Австрия Северный поток 2 ЮРГС Газпром Альфред Штерн Севернефтегазпром
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