Эксперты не увидели больших проблем из-за запрета поставок в РФ оболочек для колбасы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на поставки в РФ оболочек из стран ЕС не будет большой проблемой для российских производителей колбасы и сосисок, считают эксперты. Тем более что переход на отечественную оболочку уже начался.

ЕС собирается с 10 июля запретить отправку в РФ искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов.

"Июльские санкции отразятся на выпуске мясной продукции незначительно. Еще в феврале российские производители столкнулись с трудностями в логистике, отказом в поставках и финансовых взаиморасчетах с европейскими компаниями. За последние два месяца мясоперерабатывающие предприятия и поставщики оболочки стабилизировали производственные и логистические процессы. Многие нашли альтернативных поставщиков, а те производители, которые выпускали продукцию за счет складских программ (сырье было закуплено ранее), найдут поставщиков оболочки в ближайшее время", - заявила журналистам директор ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Оксана Кузнецова.

По ее словам, не прогнозируется и сокращения ассортимента выпускаемой продукции, ее реализации. "Во-первых, мясопереработчики могут заменить один вид оболочки на другой, так как в производстве используется несколько их видов – черева, белковая, коллагеновая, полиамидная и прочие. Во-вторых, российские производители оболочек наращивают объемы производства", - сказала она.

По словам Кузнецовой, решением проблемы может стать и расширение производства мясной продукции, для которой не используются оболочки -, к примеру, полуфабрикаты и продукты из свинины, такие как карбонаты, беконы.

Как сообщает пресс-служба АПХ "Мираторг", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, процесс перевода колбасных изделий с коллагеновых оболочек на натуральные в рамках импортозамещения уже начался: с 1 апреля два вида колбасок на заводе по производству мясных полуфабрикатов в Короче (Белгородская область) выпускаются в натуральной оболочке. Они уже появились в магазинах.

"Всю мясную продукцию компания производит из сырья собственного производства. Чеснок тоже свой – компания запустила овощной проект в Тульской области, который позволяет выращивать овощи открытого грунта. Теперь и оболочка колбасок – натуральная, собственного производства", - заявили в пресс-службе.

Переход на натуральную оболочку идет поэтапно, так как это трудоемкий процесс, для этих целей компания увеличивает число сотрудников, заявили в "Мираторге", подчеркнув, что эта работа особенно актуальна в свете анонсированного запрета ЕС на поставки в РФ оболочек, необходимых для производства мясных продуктов.

Как сообщил РБК в пятницу, в 2021 году на долю ЕС пришлось почти 73% импорта в РФ колбасных оболочек из общего объема почти 8 тыс. тонн. Среди крупнейших поставщиков были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.