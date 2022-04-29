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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Россельхознадзор разрешил поставки кишечного сырья с пяти бразильских предприятий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 29 апреля разрешил поставки кишечного сырья и кишечных оболочек с пяти бразильских предприятий Бразилии.

Решение принято на основании полученных гарантий о соответствии продукции бразильских предприятий ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и России, а также ходатайства отечественных участников внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

Евросоюз с 10 июля запретит поставки в Россию искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов.

Российские производители колбасных изделий переходят на отечественные оболочки или ищут поставщиков в других странах.

Россельхознадзор Бразилия ЕЭС
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