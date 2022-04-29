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Производитель колбасной оболочки "Белкозин" переориентируется на российский рынок

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Белкозин", производитель натуральной оболочки для колбасных изделий, работающий в Ленинградской области, переориентируется на внутренний рынок, сообщила пресс-служба правительства региона.

"При этом компания рассматривает вопросы расширения мощностей, увеличения объемов производства продукции для обеспечения возросших потребностей отечественных производителей колбасных изделий", - заверил вице-премьер Ленобласти Олег Малащенко.

Евросоюз анонсировал запрет на поставку в Россию искусственных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов. Запрет вступит в силу 10 июля 2022 года.

Завод белковой колбасной оболочки "Белкозин" был построен в Луге в 1972 году. Он выпускает белковую колбасную и сосисочную оболочки, коллагеновые препараты и изделия медицинского назначения. Продукция компания также поставляет на экспорт, в том числе в США и Латинскую Америку.

Белкозин Евросоюз Луга Ленинградская область
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