В совет директоров "Норникеля" выдвинут глава Petropavlovsk Александров

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Petropavlovsk Денис Александров, бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов, генеральный директор "Грин Энерджи" Алексей Иванов и Алексей Германович выдвинуты в совет директоров "Норникеля" в качестве независимых директоров, сообщила ГМК.

Также в совет выдвинут руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля", заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбак.

Совет директоров ранее покинули иностранные независимые директора во главе с Гаретом Пенни, возглавлявшим совет с 2013 года.

Не вошел в совет Сергей Братухин из Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz.

В совет директоров от "Интерроса" вновь выдвинуты генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров, старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров и первый вице-президент Марианна Захарова.

"Русал" номинировал в совет старшего банкира Сбербанка Сергея Волка, замглавы "Русала" Максима Полетаева, члена совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгения Шварца, а также заместителя гендиректора ООО "Руссдрагмет" (УК золотодобывающей Highland Gold Mining) Станислава Лучицкого.

Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 3 июня.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.