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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

"НОВАТЭК" заявил о намерении защищать свои интересы и собственность в Польше

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" намерен защищать свои интересы и собственность в Польше, заявили "Интерфаксу" в компании, комментируя ситуацию с требованием властей республики предоставить польским госкомпаниям доступ к инфраструктуре Novatek Green Energy для обеспечения поставок газа.

"Сложившуюся ситуацию прокомментировать невозможно", - заявили в компании.

"Будем защищать свои интересы в рамках действующего законодательства", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, будет ли компания защищать свои интересы и собственность в стране.

Говоря о том, предоставит ли "НОВАТЭК" доступ к своим сетям польским компаниям, чтобы те имели возможность поставить газ в связанные регионы, в компании заявили: "Наше подразделение в Польше готово возобновить поставки в максимально короткие сроки. В сложившейся ситуации конечные потребители не должны пострадать".

НОВАТЭК
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