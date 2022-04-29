Польша обязала "НОВАТЭК" предоставить доступ к газовой инфраструктуре для госкомпаний

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши обязал "НОВАТЭК" предоставить свою газовую инфраструктуру для государственных компаний, пишет пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в соцсети.

"НОВАТЭКу" "было приказано сделать сеть доступной для государственных компаний, чтобы обеспечить безопасные поставки газа потребителям в те районы, где компания ранее занималась поставками, говорится в сообщении.

Это решение, отмечает Мюллер, гарантирует поставку газа клиентам, которые использовали газ от поставщиков, подпавших под санкции. "Государственные компании немедленно предприняли шаги по быстрому выполнению решения", - пишет он.

26 апреля министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также в отношении его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков).

Novatek Green Energy продает на европейском рынке сжиженный углеводородный газ (СУГ) и регазифицированный СПГ, который образуется при перевалке СПГ (отпарной газ), а также при регазификации покупного СПГ на собственных станциях в Польше и Германии.

В 2021 году Novatek Green Energy реализовала весь экспортный объем СУГ "НОВАТЭКа" - 567 тыс. т. В 2021 году - ввела в эксплуатацию 10 криоАЗС (8 в Германии, 2 в Польше) и 27 регазификационных установок в Польше. Общее количество действующих объектов на европейском рынке на конец 2021 года составило 16 СПГ-заправок (12 в Германии, 4 в Польше) и 48 регазификационных установок (1 в Германии, 47 в Польше). В ноябре 2021 года была совершена первая поставка биоСПГ на криоАЗС в Ростоке (Германия).