"НОВАТЭК" обеспечил поставку газа в Польшу через госкомпании

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Польская "дочка" "НОВАТЭКа" Novatek Green Energy предприняла все необходимые шаги, чтобы государственные польские компании PGNiG и PSG могли быстро и эффективно восстановить газоснабжение жителей 10 коммун, говорится в пресс-релизе Novatek Green Energy.

"Подчеркнем, что решение о приостановке поставок газа в эти коммуны стало следствием выполнения решения министра внутренних дел и администрации от 25 апреля 2022 года о внесении "НОВАТЭКа" в санкционный список Польши. В противном случае как компания, как и ее клиенты могли быть подвержены огромным финансовым последствиям (штраф до 20 млн злотых) и уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Компания также подчеркивает вопросы безопасности хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), который она реализует, подчеркивая, что необходимо не допустить длительной стоянки цистерн с СУГами, чтобы не произошло самопроизвольного выброса в случае повышения температуры.

Однако ввиду санкций Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении и указывает на необходимость принятия оперативных мер.

Ранее в российской пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" заявили, что компания намерена защищать свои интересы и собственность в Польше.

Комментируя, предоставит ли "НОВАТЭК" доступ к своим сетям польским компаниям по требованию премьер-министра Польши, чтобы те имели возможность поставить газ в связанные регионы, там заявили: "Наше подразделение в Польше готово возобновить поставки в максимально короткие сроки. В сложившейся ситуации конечные потребители не должны пострадать".

26 апреля министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также в отношении Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков). Меры в отношении "НОВАТЭКа" предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской "дочки" - еще и исключение из процедур госзакупок.

В результате российская компания остановила поставки, в связи с чем ряд регионов Польши начал испытывать нехватку газа.

Novatek Green Energy продает на европейском рынке сжиженный углеводородный газ (СУГ) и регазифицированный СПГ, который образуется при перевалке СПГ (отпарной газ), а также при регазификации покупного СПГ на собственных станциях в Польше и Германии.

В 2021 году Novatek Green Energy реализовала весь экспортный объем СУГ "НОВАТЭКа" - 567 тысяч т. В 2021 году - ввела в эксплуатацию 10 криоАЗС (восемь в Германии и два в Польше) и 27 регазификационных установок в Польше. Общее количество действующих объектов на европейском рынке на конец 2021 года составило 16 СПГ-заправок (12 в Германии, 4 в Польше) и 48 регазификационных установок (1 в Германии, 47 в Польше). В ноябре 2021 года была совершена первая поставка биоСПГ на криоАЗС в Ростоке (Германия).