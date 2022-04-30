"Татнефть" приобрела семь предприятий нефтесервисного холдинга "Таграс"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" приобрело у татарстанского нефтесервисного холдинга "Таграс" семь предприятий, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" об изменениях в ЕГРЮЛ.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, 29 апреля зарегистрировано приобретение "Татнефтью" 100% уставного капитала предприятий "Таграса": ООО "КРС-Сервис", ООО "Мехсервис-НПО", ООО "НКТ-Сервис", ООО "ТМС-Логистика", ООО "УК "Татбурнефть", а также ООО "УК "Татспецтранспорт" и ООО "Татинтек".

Заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ эти предприятия подали 23 апреля. В тот же день такое же заявление подало ООО "Таграс-Химсервис", при этом в ЕГРЮЛ пока нет информации о появлении у этого предприятия нового собственника.

"Внешние факторы, среди которых рыночная волатильность, ограничения ОПЕК+, дорогие ставки по кредитам, ограничили возможности нефтяного сервиса в техническом перевооружении и высокотехнологичном развитии. Понимая, насколько высоки возможности сервисных компаний республики, мы решили приобрести татарстанские предприятия ("Таграса" - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Татнефти".

Собственный сервис позволит реализовать потенциал "Татнефти" в бурении, освоении скважин, повысит эффективность геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений, отметил он.

При этом в "Татнефти" пока не сообщают, сколько всего предприятий "Таграса" и по какой цене приобрела сейчас нефтяная компания.

Связанный с экс-главой "Татнефти" Шафагатом Тахаутдиновым холдинг "Таграс" образован в 2006 году, когда Тахаутдинов еще возглавлял нефтяную компанию. По данным СМИ, холдинг создавался в том числе на базе выведенных из "Татнефти" активов.

Как сообщалось, в июле 2021 года "Татнефть" приобрела у "Таграса" за 1,19 млрд рублей нефтесервисное ООО "ТНГ-АлГИС", занимающееся проведением геологических и промыслово-геофизических работ в структурных, разведочных и эксплуатационных скважинах.

В январе 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила об удовлетворении ходатайств "Татнефти" о приобретении шести компаний "Таграса": "Таграс-Химсервис", "КРС-Сервис", "Мехсервис-НПО", "НКТ-Сервис", "ТМС-Логистика" и УК "Татбурнефть".

Пресс-служба "Татнефти" сообщала тогда, что приобретение этих нефтесервисных предприятий позволит сократить издержки по бурению и освоению скважин, повысит эффективность геолого-технических мероприятий и других работ на месторождениях компании, а также даст "Татнефти" возможность расширить комплексную разработку собственных месторождений и предоставлять соответствующие услуги другим добывающим предприятиям.