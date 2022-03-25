"Татнефть" в августе представит стратегию развития группы в условиях санкций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" в августе 2022 года должна сформировать и представить совету директоров "стратегическую опцию развития группы", говорится в сообщении компании.

В пятницу на заседании совета директоров рассматривались концепции развития группы "Татнефть" в условиях новых вызовов.

Решено, что после стабилизации внешних условий компания актуализирует макроэкономические предпосылки и портфель стратегических проектов, проработает возможность развития новых инвестпроектов с ориентацией на внутренний рынок, импортозамещение, а также выстраивание производственных цепочек до конечного потребителя и развитие в регионах мира с благоприятными условиями.

Совет директоров одобрил приоритетность вектора развития нефтегазохимии. Исполнительной дирекции компании поручено проработать устойчивость нефтегазохимических проектов в условиях санкционных ограничений и принять соответствующие инвестиционные решения.

Ранее ожидалось, что в конце марта "Татнефть" представит обновленную стратегию развития до 2030 года. Ее планировалось представить еще в конце 2021 года, однако компания перенесла сроки, чтобы доработать нефтегазохимическую составляющую документа.

В пресс-службе "Татнефти" "Интерфаксу" пояснили, что "стратегия-2030 будет актуализирована в августе, если позволят текущие условия".

Также в ходе пятничного заседания СД определил крайний срок приема вопросов в повестку дня годового собрания акционеров "Татнефти" и выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию компании.

Кроме того, совет директоров утвердил бюджет на апрель и второй квартал 2022 года, новую редакцию кодекса корпоративного управления ПАО "Татнефть", одобрил изменения в регламент подготовки и проведения заседаний СД, ознакомился с итогами деятельности бизнес-направления "Разведка и Добыча" и отчетностью по МСФО за 2021 год, а также рассмотрел ряд других вопросов.