Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"Татнефть" в августе представит стратегию развития группы в условиях санкций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" в августе 2022 года должна сформировать и представить совету директоров "стратегическую опцию развития группы", говорится в сообщении компании.

В пятницу на заседании совета директоров рассматривались концепции развития группы "Татнефть" в условиях новых вызовов.

Решено, что после стабилизации внешних условий компания актуализирует макроэкономические предпосылки и портфель стратегических проектов, проработает возможность развития новых инвестпроектов с ориентацией на внутренний рынок, импортозамещение, а также выстраивание производственных цепочек до конечного потребителя и развитие в регионах мира с благоприятными условиями.

Совет директоров одобрил приоритетность вектора развития нефтегазохимии. Исполнительной дирекции компании поручено проработать устойчивость нефтегазохимических проектов в условиях санкционных ограничений и принять соответствующие инвестиционные решения.

Ранее ожидалось, что в конце марта "Татнефть" представит обновленную стратегию развития до 2030 года. Ее планировалось представить еще в конце 2021 года, однако компания перенесла сроки, чтобы доработать нефтегазохимическую составляющую документа.

В пресс-службе "Татнефти" "Интерфаксу" пояснили, что "стратегия-2030 будет актуализирована в августе, если позволят текущие условия".

Также в ходе пятничного заседания СД определил крайний срок приема вопросов в повестку дня годового собрания акционеров "Татнефти" и выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию компании.

Кроме того, совет директоров утвердил бюджет на апрель и второй квартал 2022 года, новую редакцию кодекса корпоративного управления ПАО "Татнефть", одобрил изменения в регламент подготовки и проведения заседаний СД, ознакомился с итогами деятельности бизнес-направления "Разведка и Добыча" и отчетностью по МСФО за 2021 год, а также рассмотрел ряд других вопросов.

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Правительство РФ на полгода заморозит кредитные рейтинги банков

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });