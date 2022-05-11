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Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае
Фото: Kevin Lee / Stringer via Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp. в мае приостановит работу 14 линий на восьми заводах в Японии на срок до шести дней из-за проблем с поставками деталей, вызванных продолжительным локдауном в китайском Шанхае, сообщает Yonhap со ссылкой на японский автоконцерн.

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Toyota сократила план производства на май с 750 тыс. автомобилей примерно до 700 тыс.

Работа на заводах будет остановлена с 16 по 21 мая, уточняет автоконцерн.

В марте Toyota приостанавливала работу всех своих заводов из-за сильного землетрясения, которое также привело к нехватке запчастей.

Ранее Toyota сократила производственные планы на март на 50 тыс. автомобилей, затем на апрель - на 150 тыс. машин, а также предупреждала о вероятном уменьшении производства по сравнению с целевыми показателями в мае и июне.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Так, в Шанхае миллионы жителей уже более месяца находятся в режиме изоляции. Кроме Шанхая, еще в десятках китайских городов действуют полные или частичные локдауны. Подобная политика приводит к экономическим потерям как на местном, так и на международном уровне.

Так, ограничения привели к полной или частичной остановке работы некоторых предприятий, в том числе производителей полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Hua Hong Semiconductor.

Toyota Япония Китай Шанхай SMIC
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