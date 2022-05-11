Toyota сократила чистую прибыль в IV финквартале на 31%

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor сократил чистую прибыль на 31% в четвертом квартале 2022 финансового года и ожидает дальнейшего падения показателя на 21% в 2023 фингоду.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте сократилась до 533,8 млрд японских иен ($4,09 млрд) по сравнению с 777,1 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Между тем показатель превзошел прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ждали чистую прибыль на уровне 469,68 млрд иен.

Выручка Toyota тем временем выросла на 5,5%, до 8,112 трлн иен и также оказалась лучше оценок аналитиков в 7,751 трлн иен.

Всего в 2022 финансовом году компания увеличила чистую прибыль на 27%, до 2,85 трлн иен. Выручка поднялась на 15% и составила 31,38 трлн иен. Объем продаж автомобилей составил 10,4 млн машин против 9,9 млн машин в предыдущем фингоду.

Toyota ожидает, что ее прибыль в 2023 финансовом году упадет на 21% и составит 2,26 трлн иен, несмотря на прогнозируемый рост продаж автомобилей до 10,7 млн машин. Компания объяснила ожидаемое снижение прибыли повышением стоимости производства на фоне увеличения затрат на сырьевые товары и логистику.

Котировки акций Toyota упали на 4,4% по итогам торгов в среду. За последние 12 месяцев рыночная капитализация компании выросла на 22%, до 31,1 трлн иен.