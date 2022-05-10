Власти Шанхая в попытках сдержать COVID-19 полностью закрыли метро

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Шанхая в рамках борьбы с COVID-19 полностью приостановили работу метрополитена, сообщает во вторник агентство Associated Press.

AP уточняет, что городская администрация остановила движение на двух последних действующих линиях метро, и, таким образом, впервые весь метрополитен Шанхая прекратил работать.

Тем временем, передает AP, власти после того, как несколько ослабили ограничения в ряде районов города и разрешили жителям ходить за некоторыми покупками, вновь ужесточили меры, потребовав от всех оставаться дома. Также этим горожанам запрещено заказывать товары не первой необходимости во время "периода тишины", который продлится минимум до среды. Агентство уточняет, что ограничения могут продлить в зависимости от результатов массового тестирования в Шанхае.

AP напоминает, что суточное количество новых случаев коронавируса в Шанхае, население которого составляет 25 млн человек, упало до примерно 3 тыс., тогда как в середине апреля этот показатель достигал 26 тыс.

Накануне в городе скончались еще шесть человек по причинам, связанным с COVID-19. Общее такое количество летальных исходов в Шанхае с начала вспышки болезни достигло 553. Между тем, большинство районов Шанхая уже более месяца находится в режиме локдауна.

В Пекине во вторник начался очередной этап тестирования на коронавирус миллионов жителей китайской столицы. В Пекине накануне выявили еще 74 случая COVID-19. Власти ввели режим изоляции в отдельных жилых комплексах и строениях, закрыли около 60 станций метро, запретили принимать пищу в ресторанах, разрешив либо забирать еду на вынос, либо заказывать ее на дом.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 220,3 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,1 тыс. смертей от последствий заболевания.