Квартальная прибыль "Русагро" сократилась на 66%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2022 года чистая прибыль по МСФО группы "Русагро" упала на 66%, до 2,24 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Русагро" выросла на 51%, до 16,887 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 27% против 22% годом ранее.

Валовая прибыль повысилась на 54%, до 15,531 млрд рублей, сообщила компания. Валовая маржа выросла до 25% с 20% год назад.

Выручка "Русагро" увеличилась на 23%, до 61,506 млрд рублей.

"В I квартале 2022 года "Русагро" продолжила демонстрировать рост выручки и скорректированного показателя EBITDA, в то время как чистая прибыль уменьшилась из-за убытков от курсовых разниц, вызванных блокировкой денежных средств европейскими банками", - прокомментировал итоги квартала через пресс-службу гендиректор "Русагро" Тимур Липатов.

Благодаря росту объемов продаж во всех бизнес-направлениях, за исключением сахарного, чистая выручка выросла на 23%. Поскольку рост выручки превысил рост затрат, рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 5 п.п., добавил он.

На этот раз "Русагро" не раскрыла финансовые показатели своих подразделений (сахарного, мясного, масложирового и сельскохозяйственного), как ранее.

Ключевые инвестиции в мясном подразделении в I квартале составили 1,277 млрд рублей (1,251 млрд рублей годом ранее) и были связаны с проектом на Дальнем Востоке. Инвестиции в сельскохозяйственном сегменте в сумме 830 млн рублей (258 млн рублей годом ранее), масложировом сегменте в сумме 815 млн рублей (405 млн рублей) и сахарном сегменте в сумме 166 млн рублей (126 млн рублей) в основном относились к приобретению машин и оборудования для поддержания и обновления производственных фондов.

Общий долг "Русагро" вырос на 4% по сравнению с показателем на декабрь 2021 года, до 180,015 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 25%, до 91,681 млрд рублей, в результате роста краткосрочных кредитов и займов. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,7х против 1,53х на конец года.

Чистый финансовый доход за I квартал 2021 года в сумме 505 млн рублей в I квартале 2022 года сменился чистым финансовым расходом в размере 7,092 млрд рублей из-за убытков от курсовых разниц и увеличения процентного дохода по банковским депозитам, что было частично компенсировано снижением процентного дохода по займам группе компаний "Солнечные продукты".

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам 2021 года выручка группы увеличилась на 40%, до 222,9 млрд рублей. Наибольший рост годовой выручки показал масложировой сегмент (на 57%, до 125,2 млрд рублей).