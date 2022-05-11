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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

"Русагро" переведет долю в "Агро-Белогорье" на баланс своей российской структуры

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" (Ros Agro Plc) планирует перевести долю в производителе свинины "Агро-Белогорье" на баланс своей российской структуры.

Совет директоров Ros Agro одобрил соглашение, согласно которому ООО "Группа компаний "Русагро" выступит покупателем 22,5% долей в "Агро-Белогорье". Сумма сделки составит не менее 12 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Группа "Русагро" в августе 2019 года объявила о закрытии сделки по покупке 22,5% в "Агро-Белогорье" за 8,5 млрд рублей. В долгосрочной перспективе группа планировала консолидировать этот актив.

"Русагро" - крупный российский производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Головная структура группы - Ros Agro Plc - зарегистрирована на Кипре.

Русагро Агро-Белогорье Ros Agro Кипр
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