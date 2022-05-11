Google в России в 2021 году увеличил выручку в 1,6 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российская структура Google - ООО "Гугл" - по итогам 2021 года нарастила выручку в 1,6 раза, до 134,3 млрд рублей, говорится в годовой бухгалтерской отчетности компании.

Валовая прибыль ООО "Гугл" составила 5,8 млрд рублей, увеличившись по отношению к 2020 году в 1,5 раза. Прибыль от продаж выросла почти в два раза, до 3,9 млрд рублей.

По итогам прошлого года компания получила чистый убыток в размере 26,4 млрд рублей против чистой прибыли в 1,7 млрд рублей в 2020 году.