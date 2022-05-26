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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Суд арестовал еще 0,5 млрд рублей российской "дочки" Google

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы арестовал еще 500 млн рублей у российской "дочки" Google - на этот раз по иску телеканала "Звезда", который добивается восстановления своего канала на YouTube. Теперь общая сумма арестованных средств компании по искам российских СМИ выросла до 2,5 млрд руб.

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Как говорится в определении в картотеке арбитражных дел, 25 мая суд удовлетворил заявление ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "Звезда" о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств (в том числе тех, которые будут поступать на банковские счета), а также всего движимого и недвижимого имущества, принадлежащих ООО "Гугл" на общую сумму 500 млн руб. Определение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты принятия.

20 мая сообщалось, что, судя по данным картотеки арбитражных дел, в России было арестовано имущество ООО "Гугл" на 2 млрд рублей.

За востановление своих YouTube-аккаунтов с компанией судятся НТВ, ТНТ, "Телеканал 360", RT - всего девять СМИ. В середине марта YouTube сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с действиями России на территории Украины.

18 мая стало известно, что ООО "Гугл" намерено обратиться в арбитраж с заявлением о признании собственного банкротства, так как с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств. В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщили, что Google сохранит для российских пользователей бесплатные сервисы, но уже не сможет содержать российский офис.

Российское юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей. Это первый убыток компании как минимум с 2009 года. Также компания получает в России оборотные штрафы за отказы удалять запрещенный в стране контент.

26 мая стало известно, что приставы взыскали с Google с учетом исполнительского сбора в размере 505 млн рублей всего более 7,7 млрд рублей.

Google Арбитражный суд Москвы Гугл Звезда
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