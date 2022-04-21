До 11 млн руб. выросла сумма штрафов Google за неудаление фейков о спецоперации

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в четверг признал Google виновной в совершении очередного административного правонарушения, выразившегося в отказе компании удалять недостоверную информацию о спецоперации РФ на Украине.

"Признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, назначить компании штраф в размере 7 млн рублей", - огласил решение судья.

Ранее в четверг московский суд оштрафовал Google за аналогичное правонарушение на 4 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов компании из-за неудаления фейков о спецоперации на Украине достигла 11 млн рублей.

По данным суда, к административной ответственности Google привлечена из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе фейки о количестве погибших среди мирного населения Украины и военнослужащих РФ, а также экстремистские высказывания в адрес российских жителей и руководства страны с призывами к физической расправе над ними.

По словам судьи, в конце марта Роскомнадзор пять раз направлял в адрес Google уведомления о необходимости удаления недостоверной информации. В частности, речь шла о фэйках, опубликованных на различных YouTube-каналах. После того, как компания проигнорировала призывы удалить запрещенный контент, Роскомнадзор 14 апреля составил протокол об административном правонарушении и направил материал в суд.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - с начала прошлого года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний с начала 2021 год, составляет более 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.