Alstom списал 441 млн евро из-за обесценения доли в "Трансмашхолдинге"
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom отразил в отчетности за 2021/2022 финансовый год (с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г.) списание в размере 441 млн евро из-за обесценения своей 20%-ной доли в российском активе АО "Трансмашхолдинг".
Скорректированная чистая прибыль компании без учета неденежного обесценения ТМХ составила 268 млн евро, говорится в отчете компании.
В начале марта Alstom заявил о приостановке всех поставок и будущих инвестиций в Россию.
В отчете Alstom SA сообщил, что его годовая выручка выросла на 76%, скорректированная EBIT - на 19% на фоне большого объема заказов. Объем заказов увеличился более чем вдвое до 19,26 млрд евро. Тем не менее компания получила чистый годовой убыток в размере 581 млн евро против чистой прибыли в 247 млн евро годом ранее.
"Трансмашхолдинг"
Крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".
В объединенной корпорации 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и гендиректора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.