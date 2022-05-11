Тиньков назвал ошибкой введение Британией санкций против него

Бизнесмен полагает, что ограничительные меры могут быть сняты в перспективе нескольких лет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков рассчитывает на снятие санкций Великобритании в перспективе нескольких лет, полагает, что ограничительные меры против него были введены ошибочно.

Тиньков в последние годы жил за границей, где проходил лечение от лейкемии. С марта этого года бизнесмен находится под санкциями Великобритании. В конце апреля семейный траст Тинькова продал 35% TCS Group группе "Интеррос" Владимира Потанина.

"Я до сих пор под санкциями. Мое мнение такое: английское правительство сделало глубочайшую ошибку, введя меня (под санкции - ИФ). И как сказали мои юристы, ты будешь первым, кого оттуда уберут скорее всего, если это когда-нибудь это случится с русскими. Это явно техническая ошибка, они, мне кажется, брали финансовый сектор, а у меня имя большое, а я в России вообще три года не был, у меня 35%, я даже не контролирующий акционер и не управлял банком", - заявил Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в России иноагентом - ИФ).

Бизнесмен назвал свое попадание в санкционный список Великобритании "бюрократической спешкой".

"Но я уверен, что они разберутся. Пройдет год-два-три и они все равно меня оттуда выведут", - сказал Тиньков.

В рамках санкций правительство заморозило часть активов Тинькова в Великобритании. Вместе с тем, по словам бизнесмена, у него нет и никогда не было банковского счета в Лондоне.

"Я же не жил никогда в Лондоне, это миф, я в Лондоне лечился. Я там пробыл в общей сложности полтора года, из которых год в больнице провел. У меня нет никакой инфраструктуры в Лондоне, нет домов, ничего там нет", - заявил он.

Экспедиционная яхта, стоимость которой он оценивает примерно в $100 млн, сейчас находится в водах Антарктиды. "Я еще на ней ни разу не был, потому что болел, если честно. Прекрасная яхта, она провела прекрасный сезон на Камчатке и потом в Антарктиде. Надеюсь, как-нибудь на ней побываю. Хотя в данной ситуации скорее мне нужно ее продать, потому что денег особо нет сейчас, ее содержать не смогу, мне ее придется продать. Запрет на нее... Насколько я понимаю, я в Англию не могу заходить на ней, это все. Но она в Антарктиде сейчас", - заявил Тиньков.

"Все русские олигархи поедут, как и я, в Антарктиду теперь, потому что там же нет государства", - пошутил банкир.

Тиньков также сообщил, что продал гостевые комплексы La Datcha в Астрахани и на Камчатке по "более или менее рыночной цене".

Он допустил, что, возможно, больше не вернется в Россию. "При Путине, конечно, я не вижу никакой возможности ехать", - сказал бизнесмен, рассказав, что у него есть кипрский паспорт. Ранее Тиньков выступил с резкой критикой в адрес действий России на Украине.