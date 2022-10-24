Бывшие менеджеры TCS Group запускают собственный проект в Азии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бывшие топ-менеджеры TCS Group Павел Федоров и Георгий Чесаков, а также бывший консультант этой группы по развитию бизнеса на Филиппинах Раффи Монтемайор объявили о привлечении $16 млн от ряда инвесторов для развития финтех-стартапа в Юго-Восточной Азии.

Как говорится в сообщении основанной ими компании Fintech Holdings Ltd., финансирование будет направлено на увеличение ее операционной деятельности, приобретение банка на Филиппинах (в случае получения разрешения от местного регулятора) и запуск услуг.

Средства привлечены от венчурной платформы DisruptAD (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). В финансировании также приняли участие европейский венчурный инвестор и группа филиппинских инвесторов.

Бывшие топ-менеджеры TCS после того, как покинули группу во втором квартале 2022 года, решили создать новый бизнес в сфере финансовых технологий. Филиппины станут первым рынком, на который планируется вывести новый бизнес.

Ранее выйти на рынки Юго-Восточной Азии рассчитывала сама TCS Group. Группа также планировала получить банковскую лицензию на Филиппинах, однако развитие событий с начала 2022 года отодвинуло планы международной экспансии далеко на второй план.

В марте 2022 года под санкции Великобритании попал Олег Тиньков, контролировавший на тот момент 35% TCS Group. Группа тогда заявила, что это не окажет влияния на нее и на подконтрольные ей структуры. Однако позже стало известно, что соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров переехали на постоянное место жительства в ОАЭ, покинули совет директоров, а затем и правление группы. TCS также решила выделить российский сегмент бизнеса, передать акционерные права в его отношении управляющей компании, контролируемой российской командой менеджеров Тинькофф банка во главе с его председателем правления Станиславом Близнюком.

В конце апреля 35% TCS Group у Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина. Новый акционер не планирует наращивать долю в группе. В будущем скорее произойдет включение новых партнеров и сокращение доли "Интерроса", чем выкуп и консолидация, заявил в мае в интервью "Интерфаксу" Потанин. По его словам, инициатива в вопросе привлечения инвесторов должна исходить от менеджмента банка.

"Если такие партнеры в дальнейшем будут предлагать инвестировать в развитие международного бизнеса "Тинькофф банка" или в какие-то новые направления, открывать новые рынки, то "Интеррос" будет открыт для такого варианта развития. Такая стратегия является преференциальной по отношению к консолидации", - сообщил тогда Потанин. Он отметил, что "Тинькофф" - это высокотехнологичная компания, которая обладает определенными преимуществами в финтехе и способна развивать технологии в этой сфере, в том числе, возможно, и за рубежом.

Сообщение о привлечении средств бывшими топ-менеджерами и вопрос о планах группы на этом направлении в Тинькофф банке оставили без комментариев.