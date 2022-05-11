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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Молдавия рассчиталась за потребленный в I квартале газ из РФ на 97,8%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Молдавия закупила в первом квартале текущего года 507,8 млн кубометров российского газа - на 16,6 млн (3,1%) меньше аналогичного периода 2021 года, рассчиталась за газ из РФ на 97,8%.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), в денежном выражении закупки возросли почти в пять раз - с 1,165 до 5,587 млрд леев ($298 млн) из-за повышения закупочной цены с 2 222 до 11 003 лея за тысячу кубометров.

"Молдовагаз" отпустил молдавским потребителям 474,3 млн кубов газа (-12,2%) на 6,732 млрд леев (+183,6%), а собрал с них почти 6,507 млрд леев (+187,4%).

Основную часть газа потребило население - 182,1 млн (38,4%) и энергетический сектор - 181 млн куб. м (38,2%).

Уровень расчетов потребителей составил 96,7% (+1,3 п.п.), а сам "Молдовагаз" оплатил закупленный у "Газпрома" газ на 97,8% против 99,9% в первом квартале 2021 года.

Молдавия Газпром
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