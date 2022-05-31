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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии повысят еще на 30%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии повысится с 1 июня еще на 30%, соответствующее решение приняло во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) республики.

Так, тариф повысится с 15,18 лея (0,79 доллара) до 18,62 лея (0,97 доллара) лея за 1 кубометр газа, включая НДС (8%). Тем самым, ANRE лишь частично удовлетворило запрос АО "Молдовагаз".

На прошлой неделе компания обратилась к регулятору с запросом о повышении тарифа на 58% - с 15,18 (0,79 доллара) до 24 леев (1,26 доллара) за один кубический метр газа.

Ранее председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что повышение тарифа останется в силе до октября, независимо от того, снизится или нет закупочная цена. В то же время глава "Молдовагаз" дал понять, что тариф свыше 20 леев может быть сохранен и в холодное время года.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января тарифы были повышены еще на 40% - до $620 за 1000 кубических метров. При этом цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1000 куб. метров в ноябре 2021 г., в декабре - $550, в январе 2022 г. - $647, в феврале - $564 за 1000 куб. метров, в марте - $547 за 1000 кубов, в апреле - $1193, в мае - $920 за 1000 кубических метров.

Молдавия
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