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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Разработчик ПО EPAM Systems допустил продажу или ликвидацию активов в РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. рассматривает различные варианты стратегии в отношении своих российских активов, включая их потенциальную продажу или ликвидацию, говорится в отчете компании.

В апреле EPAM сообщил о решении прекратить деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине.

Как говорится в отчете EPAM, компания рассчитывает завершить этот процесс до конца второго квартала 2022 года.

Компания также ожидает, что во втором квартале 2022 года она может понести дополнительные значительные расходы, связанные с прекращением своей деятельности в России, включая (но не ограничиваясь этим) расходы на реструктуризацию и убытки от продажи.

На фоне сворачивания деятельности в РФ компания значительно снизила долгосрочный прогноз движения денежных средств по операциям в России, говорится в отчете.

В первом квартале EPAM зафиксировал обесценение основных средств в РФ в размере $15,1 млн, от операционного лизинга - $3,8 млн, гудвилла (нематериальный актив компании, связанный с ее деловой репутацией - ИФ) - $0,7 млн. Эти расходы на обесценение активов включены в состав коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в финансовой отчетности, уточняет компания.

Компания по-прежнему планирует продолжить работу в Белоруссии. Значительное количество сотрудников EPAM из России и Белоруссии уже переехало в другие страны, и компания ожидает релокации еще значительно большего сотрудников из этих государств.

В первом квартале коммерческие, общие и административные расходы EPAM составили $237,3 млн, что на 74% больше, чем за тот же период 2021 года. В том числе расходы, связанные с релокацией сотрудников, составили $18,7 млн.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году в Минске, является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах, услуги предоставляет для клиентов в более чем 40 странах.

EPAM Systems
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