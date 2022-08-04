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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

EPAM отразил обесценение долгосрочных активов в России почти в $20 млн

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. в I полугодии понес убытки от обесценения долгосрочных активов в России в размере $19,57 млн в результате решения прекратить деятельность в стране, говорится в отчетности компании.

Эта сумма включает материальные активы на $15,1 млн; $3,8 млн - от активов в форме права пользования; $0,7 - гудвилл.

В апреле EPAM решил прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине. При этом компания сообщала о релокации сотрудников российского подразделения.

В мае компания сообщила, что рассматривает различные варианты стратегии в отношении своих российских активов, включая их потенциальную продажу или ликвидацию. Компания сообщала, что рассчитывает завершить этот процесс до конца второго квартала 2022 года.

EPAM Systems Inc. была основана в 1993 году в Минске. Это разработчик заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах, услуги предоставляет для клиентов в более чем 40 странах.

EPAM Белоруссия Украина
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