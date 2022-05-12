ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,8% к предыдущему кварталу

Годовой рост экономики в январе-марте составил 8,7%, оба показателя оказались хуже прогнозов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года британская экономика выросла на 0,8% к предыдущему кварталу, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем ожидали повышения на 1%, сообщает Trading Economics.

По уточненным данным, в четвертом квартале ВВП Великобритании вырос на 1,3%, как было объявлено ранее.

Инвестиции бизнеса в первом квартале уменьшились на 0,5% после роста на 1% в четвертом квартале 2021 года.

Экономика страны в январе-марте повысилась на 8,7% относительно аналогичного периода 2021 года после подъема на 6,6% в третьем квартале. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял 9%.

Инвестиции бизнеса в годовом выражении выросли на 8,5% после повышения на 1% в четвертом квартале.

Объем британской экономики сейчас на 0,7% выше допандемийного уровня, отмечает Trading Economics.

Между тем ВВП Великобритании сократился на 0,1% в марте по сравнению с показателем месяцем ранее, что указывает на ослабление импульса роста к концу первого квартала.

Экономисты ожидают, что темпы роста британской экономики продолжат замедляться во втором квартале, при этом риск сокращения ВВП растет на фоне повышения цен и процентных ставок, ограничивающих покупательную способность населения.