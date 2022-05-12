Группа FESCO не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2021 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2021 году. Такое решение приняли акционеры на годовом собрании 6 мая.

"Прибыль ПАО "ДВМП" по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2021 год не выплачивать", - говорится в сообщении транспортного холдинга.

Группа FESCO не будет выплачивать дивиденды несколько лет, в приоритете инвестиции, говорил ранее совладелец и председатель совета директоров группы Андрей Северилов.

ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

В 2021 году ДВМП получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,633 млрд рублей по сравнению с прибылью 2,087 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль компании по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза, до 37,85 млрд рублей.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении группы парк контейнеров в 109 тысяч TEU и около 9 тысяч фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемого на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.