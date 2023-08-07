Акционеры ДВМП не приняли решение о дивидендах за 2022 год

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) не приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год, сообщила компания.

"По вопросу повестки дня общего собрания "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года" решение не принято", - приводится в сообщении транспортного холдинга о решении акционеров на повторном годовом собрании 4 августа.

"В повторном собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 30% голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества имелся", - говорится в раскрытии.

Согласно сообщению FESCO, на заочном повтором годовом собрании акционеры избрали совет директоров ПАО "ДВМП", утвердили аудитором на 2023 год АО "Кэпт", а также утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ДВМП за 2022 год.

Совет директоров ПАО "ДВМП" ранее рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2022 год. Годовое собрание акционеров FESCO, намечавшееся на 30 июня в заочной форме, не состоялось из-за отсутствия кворума.

ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.