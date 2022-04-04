Годовая прибыль FESCO по МСФО выросла в 4,5 раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в 2021 году выросла в 4,5 раза, до 37,85 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка FESCO увеличилась в 1,8 раза, до 113,709 млрд рублей.

Показатель EBITDA в 2021 году составил 47,474 млрд рублей, что почти в 4 раза выше уровня 2020 года. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 22 п.п., до 42%.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2021 года снизился до 22,942 млрд рублей с 29,552 млрд рублей по состоянию на конец 2020 года. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,5х.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров в 109 тысяч TEU и около 9 тысяч фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемого на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.