Спрос на ипотеку в ВТБ после снижения ставок вырос вдвое

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спрос на ипотечные кредиты в ВТБ вырос вдвое за пять дней после снижения ставок, сообщили в пресс-службе банка.

"Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50%, тогда как в апреле не превышала 30%. Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%. В результате, общий спрос на ипотеку в начале мая уже вырос практически вдвое. По нашей оценке, схожая динамика наблюдается и на рынке в целом", - рассказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Так, за пять рабочих дней мая заемщики оформили около 18 тыс. заявок на ипотеку в банке, что в два раза превышает результат последней недели апреля. Отмечается, что ежедневно банк получает до 3 тыс. заявок - на 85% больше по сравнению со второй половиной апреля.

Напомним, с 30 апреля ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 13,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.

Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 14% годовых. Регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.

Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году составит 12,5-14%, с текущего момента и до конца года - 11,7-14%, в 2023 году - 9-11%, в 2024 году - 6-8%.