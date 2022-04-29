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ВТБ снизит ставки по ипотеке вслед за решением ЦБ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 процентных пункта (п.п.) после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 14%, сообщили в банке.

"Решение регулятора снизить ключевую ставку было ожидаемым, поэтому мы оперативно улучшаем условия в рамках собственных ипотечных программ. В первую очередь, это поможет сегменту вторичного жилья, на который особенно сильно влияет высокий уровень ставок", - прокомментировал решение зампредправления банка Анатолий Печатников.

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Он отметил, что с 30 апреля ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 13,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.

"По нашему опыту, только рыночные ставки ниже 15% могут "оживить" вторичный рынок ипотеки, увеличив его доступность для населения", - подчеркнул Печатников.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 14% годовых. Регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.

Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году составит 12,5-14%, с текущего момента и до конца года - 11,7-14%, в 2023 году - 9-11%, в 2024 году - 6-8%.

ВТБ ЦБ РФ
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