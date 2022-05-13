Илон Маск поставил на паузу сделку с Twitter
Акции компании теряют в цене 21%
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter Inc.
"Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%", - написал Маск в Twitter.
Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля.
Акции Twitter теряют в цене 21% в ходе предварительных торгов в пятницу. Бумаги Tesla Inc. подорожали на 4,6%.