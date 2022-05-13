Что произошло за день: пятница, 13 мая

Новые антироссийские санкции Лондона, рост числа безработных в РФ впервые с 1 марта, пауза по сделке Маска с Twitter

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лондон ввел санкции против экс-супруги Путина Людмилы Очеретной и других людей из его окружения. В список внесены Роман, Игорь и Михаил Путины, глава негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, гендиректор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин и председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева.

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Джеймс Остин обсудили ситуацию на Украине. Это первый их разговор с 18 февраля. Россия объявила о начале операции на Украине 24 февраля.

- Лавров заявил, что Россия сомневается в безобидности вступления Украины в ЕС. Глава МИД РФ сказал, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе, что "ЕС из конструктивной экономической платформы (...) превратился в агрессивного, воинствующего игрока".

- В России впервые с 1 марта зафиксирован рост числа безработных. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель вырос примерно на четыре тысячи человек.

- Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы. За проголосовали 39 депутатов, против - 13. Один депутат не голосовал, семеро не присутствовали. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить рижский памятник в Ивангороде.

- Доля Саида Керимова в "Полюсе" перешла Фонду поддержки исламских организаций. Бизнесмен пожертвовал организации 100% МКАО "Вандл Холдингс Лимитед", через которую владел 46,35% "Полюса".

- "НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже. О направлении ходатайства в правкомиссию ранее сообщили несколько крупных эмитентов, но положительное решение властей "Норникель" раскрыл первым. Известен и случай отказа: о негативном решении комиссии сообщал "Газпром".

- Илон Маск поставил на паузу сделку с Twitter "до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%". Ранее сообщалось, что в Twitter приняли предложение Маска о покупке за $44 млрд.

- Суд в Москве приговорил экс-офицера ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии и штрафу по делу о госизмене. Дело слушалось в закрытом режиме ввиду секретности материалов. Подсудимый признал вину, но давать показания по обстоятельствам дела отказался.

- Производитель бумаги SvetoCopy решил уйти из РФ. Американская Sylvamo Corporation через непубличное АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области.

- Блогер Вероника Белоцерковская объявлена в розыск. В середине марта она стала одной из первых фигурантов уголовных дел о распространении ложной информации о действиях российской армии.