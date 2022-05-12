В США проводят проверку из-за задержки раскрытия Маском данных о покупке Twitter

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в связи с запоздалым раскрытием Илоном Маском информации о покупке акций Twitter Inc., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собственное расследование, по их словам, также проводит Федеральная торговая комиссия (FTC).

В соответствии с регулятивными требованиями инвесторы, купившие более 5% акций компании, обязаны уведомить об этом SEC в течение десяти дней.

Маск впервые сообщил, что владеет акциями Twitter, 4 апреля, причем на тот момент его доля в компании составляла уже 9,2%. Согласно регулятивным документам, его пакет акций Twitter превысил 5% 14 марта, и, таким образом, он должен был раскрыть эту информацию до 24 марта.

Илон Маск сэкономил более $143 млн на покупке акций Twitter, не объявив своевременно о том, что его доля в компании достигла 5%, отмечает профессор Университета Пенсильвании Дэниел Тейлор. Цена акций Twitter могла бы быть существенно выше, если бы рынок знал, что миллиардер наращивает долю в компании, говорит Тейлор.

После 24 марта, судя по регулятивным документам, Маск приобрел акции Twitter в общей сложности на $513 млн, покупая их по цене от $38,2 до $40,31 за бумагу. Их стоимость по итогам торгов 4 апреля составила $49,97.

SEC, возможно, не станет предъявлять претензий Маску, поскольку не каждая проверка заканчивается этим, отмечает WSJ. Кроме того, претензии SEC вряд ли помешают сделке по выкупу Маском Twitter, поскольку совет директоров компании одобрил ее, а регулятор не имеет полномочий по приостановке сделок M&A.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Акции компании теряют в цене 2,1% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 6,6%.