Страховая компания Allianz сократила квартальную чистую прибыль почти на треть

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германская страховая компания Allianz SE резко сократила чистую прибыль во втором квартале 2022 года из-за снижения доходов бизнеса по управлению активами, говорится в ее отчете.

Чистая прибыль компании в апреле-июне уменьшилась на 23,3% и составила 1,71 млрд евро по сравнению с 2,23 млрд евро за такой же период годом ранее.

Операционная прибыль Allianz увеличилась на 5%, до 3,50 млрд евро, а квартальная выручка повысилась на 8,2%, до 37,1 млрд евро.

Операционная прибыль подразделения в сфере страхования собственности и от несчастного случая увеличилась на 21,1%, до 1,6 млрд евро. В сфере страхования жизни и медицинского страхования операционная прибыль снизилась до 1,1 млрд евро с 1,28 млрд евро годом ранее.

В сегменте управления активами операционная прибыль сократилась на 6,6% и составила 771 млн евро. Объем активов под управлением за квартал уменьшился на 109 млрд евро, до 2,32 трлн евро. Чистый отток средств составил 33,8 млрд евро.

Показатель достаточности капитала страховщика в соответствии с общеевропейскими требованиями Solvency II ("Платежеспособность-2") на конец июня 2022 года составлял 200% по сравнению с 206% годом ранее.

Allianz подтвердила прогноз на 2022 год и по-прежнему ожидает, что операционная прибыль составит 13,4 млрд евро, плюс-минус 1 млрд евро.

Капитализация компании с начала 2022 года снизилась на 15,2%.