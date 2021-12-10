Данные дороже денег: ЦБ обозначил приоритеты в цифровом регулировании

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы. Приоритетными направлениями своей деятельности ЦБ считает развитие регулирования, реализацию инфраструктурных проектов, технологии для упрощения выполнения финансовыми организациями требований регулятора (RegTech), технологии для контроля за участниками финансового рынка (SupTech), экспериментальные правовые режимы и информационную безопасность. Однако самая объемная часть документа посвящена вопросам регулирования в области инноваций и финансовых технологий - документ, по сути, является декларацией о намерениях финансового регулятора в области законодательных инициатив на ближайшие годы, причем особое внимание уделяется вопросу оборота данных. По мнению экспертов, это отражает желание ЦБ стать регулятором в сфере данных не только для финансовых организаций, но для других участников рынка.

Цифровой профиль

В 2022 году ЦБ планирует инициировать внесение изменений в постановление правительства РФ, которые расширят перечень участников финрынка, имеющих доступ к цифровому профилю россиян. Таким правом предполагается наделить Бюро кредитных историй, Агентство по страхованию вкладов, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов и других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Также планируется законодательно утвердить правовой статус цифрового профиля гражданина и законодательные основы цифрового профиля юрлица. Предполагается, что организации смогут с помощью Единой системы идентификации и аутентификации получать из региональных и муниципальных систем сведения о физических и юрлицах.

"В целях обеспечения защиты прав граждан при обработке сведений о них законопроектом предусмотрен механизм согласий, которые граждане смогут предоставлять, отзывать и хранить в Цифровом профиле", - подчеркивается в документе.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков напомнил, что проект существует в экспериментальном режиме уже два года. Однако нормативная база включает в себя только постановление правительства о проведении эксперимента. Законопроект же, устанавливающий понятие и общие условия допуска к данным цифрового профиля, с 2019 года находится на рассмотрении Госдумы.

По мнению эксперта, формирование цифрового профиля позволит гражданам получать финансовые услуги дистанционно. Для этого будет достаточно пройти идентификацию на сайте госуслуг и дать согласие на предоставление информации.

"Гражданину даже не потребуется предоставлять бумажные документы, подтверждающие личность, права на имущество или о состоянии здоровья. Все эти данные банки, страховые компании и иные участники финансового рынка смогут получить по каналам межведомственного электронного взаимодействия напрямую из государственных баз данных", - сказал Лавренков "Интерфаксу".

В свою очередь преподаватель Moscow Digital School и директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович обращает внимание на планы по созданию цифрового профиля юридического лица. Она отметила, что предполагается некое расширение субъектов, которым предоставляется соответствующая информация из цифрового профиля. "Однако по-прежнему круг этих субъектов крайне узок и не затрагивает ИТ-компании, предоставляющие и обеспечивающие предоставление ряд цифровых услуг, при этом не относящиеся к перечню", - уточнила "Интерфаксу" эксперт.

Персональные данные

Еще одна инициатива ЦБ касается регулирования в сфере персональных данных. Планируется закрепить на законодательном уровне подходы к обработке обезличенных данных, а именно передачу их третьим лицам и дальнейшее использование, в том числе при внедрении инноваций и оптимизации бизнес-процессов.

Кроме того, Банк России нацелен закрепить в законодательстве понятие "обезличенные кредитные истории" и правила передачи таких данных третьим лицам. Как уточняют в ЦБ, этот подход позволит любым организациям использовать микроданные об обязательствах без ущерба утечки персональных данных и данных юридических лиц в аналитических целях. Например, для формирования маркетинговой стратегии или построения скоринговой модели.

Комментируя эту инициативу, Павел Лавренков отметил, что статистика, формируемая за счет обезличенной информации, позволяет индивидуализировать тарифы на финансовые услуги, предлагая гражданину персональный тариф и делая услуги наиболее доступными. Однако до сих пор нет нормативно закрепленных механизмов, гарантирующих достаточную степень обезличивания персональных данных для аналитики. "Сейчас организации, занимающиеся обезличиванием персональных данных, делают это на свой страх и риск без гарантии последующих санкций за нарушение законодательства", - отметил он.

Представитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин напомнил, что ЦБ, как регулятор, уже обладает полномочиями в сфере регулирования данных и теперь намерен их расширить. Таким образом ЦБ хочет обелить рынок по торговле обезличенными данными, который сейчас находится в "серой зоне", считает он.

"У ЦБ есть стремление стать регулятором данных, в первую очередь, для финансовых организаций, но и остальных участников финансового рынка", - сказал он "Интерфаксу".

Управление согласиями

В проекте ЦБ упоминаются сложности, которые возникают у потребителей при управлении коммерческими согласиями. В документе указывается, что потребители не всегда помнят, кому, когда и на что дали согласие, и при этом нет единого ресурса, на котором можно было бы проверить эту информацию. Кроме того, часто отозвать согласие можно лишь лично придя в отделение организации.

В связи с этим Банк России планирует проработать с участниками рынка создание платформы коммерческих согласий. Такая система должна "обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовыми организациями, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна".

Как предположила Александра Орехович, речь идет о единой государственной информационной системе, куда все компании будут загружать информацию о согласиях: когда, кем даны, цели обработки, виды данных на обработке и так далее. По словам Орехович, эта идея не новая, однако непонятно ее техническое воплощение: каким образом, в каком объеме, с какой периодичностью компании должны предоставлять сведения, а также как ГИС будет накапливать и обновлять такую информацию.

По словам Ивана Бегтина, главное, чтобы регулирование ЦБ учитывало интересы граждан и компаний. "В этом и есть регуляторный баланс. С одной стороны, граждане сохранили и приумножили контроль над собственными данными, например, имели возможность их отзывать, а с другой стороны, бизнес имел бы достаточно комфортные регуляторные условия, потому что слишком жесткое регулирование при использовании данных и их обработке приводит к тому, что многие продукты становится просто невозможно реализовать", - объяснил эксперт.

ЭПР

В документе ЦБ также излагает предложения по регулированию экспериментальных правовых режимов (ЭПР), так называемых "цифровых песочниц". Закон об ЭПР действует в России с 2021 года и позволяет создавать условия для апробации и разработки технологий, которые пока существуют вне правового поля.

В ЦБ считают, что в большинстве случаев внедрению инновационных решений препятствуют не столько положения подзаконных актов, сколько установленные на уровне федеральных законов ограничения. В связи с этим для нормального функционирования ЭПР на финансовом рынке нужен федеральный закон, который позволит корректировать отдельные нормативные положения и регламентировать установление и реализацию "песочниц". Законопроект предусматривает внесение изменений в более чем 30 федеральных законов, регулирующих финансовый рынок.

Павел Лавренков обратил внимание на то, что сейчас возможность формирования экспериментального режима в финансовой сфере фактически сводится к изменению правового регулирования только на уровне подзаконных актов. Достаточно жесткое законодательство о банках, страховом деле фактически блокирует применение другого экспериментального регулирования, чем предусмотренное законом.

Как убежден Лавренков, для разрешения этой коллизии требуется в законах, посвященных отдельным видам финансовой деятельности, предусмотреть оговорки о возможности изменения или неприменения отдельных требований в связи с применением экспериментального правового режима. "Без таких оговорок пилотирование цифровых технологий в финансовой сфере останется в зачаточном состоянии", - заключил он.

Орехович придерживается схожего мнения: отступление от существующих норм должно быть прямо предусмотрено законом. Эксперт указывает, что такая проблема характерна не только для ЭПР в финансовом секторе, но и для всех "песочниц".