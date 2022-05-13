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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Запасы алюминия на LME упали до рекордного минимума

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Складские запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) упали до рекордного минимума, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Запасы сократились на 9,7%, до 260 275 тонн, что является самым низким уровнем с начала отслеживания этих данных в 1997 году. В текущем году запасы сократились на 63% на фоне высокого спроса на металл при сокращении производства, и их годовое падение может стать рекордным.

Цена алюминия в ходе торгов на LME поднялась на 0,58%, до $2,758 тыс. за тонну.

Стоимость металла достигла рекордного максимума в марте этого года, однако с тех пор упала на 33% в связи с увеличивающимися опасениями замедления глобального экономического роста и сокращением спроса в Китае из-за карантинных ограничений.

"Мы наблюдали мощное ралли на рынке алюминия, а теперь видим довольно сильную коррекцию, - отмечает аналитик Sucden Financial Ltd.Джорди Уилкис. - Перспективы спроса по всему миру являются довольно слабыми, однако риск недостатка предложения по-прежнему очевиден".

Лондонская биржа металлов
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