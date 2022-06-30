Падение мировых цен на цветные металлы может стать сильнейшим с 2008 года

С начала года индекс LME снизился на 12%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года падение цен на базовые металлы может стать наихудшим со времен мирового финансового кризиса 2008 года, поскольку восстановление экономики Китая происходит лишь постепенно, при этом нарастают опасения относительно рецессии в остальном мире, сообщает Bloomberg.

Индекс металлов, которые торгуются на LME, упал на 23% с конца марта. Самое сильное снижение продемонстрировало олово, подешевевшее на 38%. Цена алюминия сократилась примерно на треть, меди - на 20%.

В четверг котировки контрактов на цинк опустились на 1,3%, на медь и олово - на 0,1%.

Хотя активность в промышленном секторе Китая и увеличилась в этом месяце впервые с февраля, однако улучшение было достаточно вялым. При этом слабый рынок недвижимости продолжает оказывать давление на спрос на металлы. Политика нулевой терпимости к COVID-19 в стране сохраняется, что означает возможность введения ограничений и локдаунов в любой момент в случае роста заболеваемости.

Над рынком продолжает нависать угроза рецессии в США и, возможно, во всем мире, отмечают аналитики. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и другие руководители центральных банков предупредили на ежегодном форуме Европейского центрального банка, что мир переходит к режиму более высокой инфляции.

Темпы экономического роста замедляются, по крайней мере, в крупнейших экономиках, а это будет оказывать негативное влияние на строительную отрасль, на которую приходится значительная доля спроса на металлы, полагают эксперты.

Снижение индекса LME с начала текущего года составляет 12%.