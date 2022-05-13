Росстат отметил ускорение годовой инфляции в апреле до 17,83%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В апреле инфляция в России замедлилась до 1,56% с 7,61% в марте, после 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил Росстат. Подготовленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель предполагал рост цен на 1,6%.

За январь-апрель 2022 года цены в России выросли на 11,67%.

В годовом выражении инфляция в апреле 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 17,83% (максимум с января 2002 года) с 16,69% в марте, с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Продовольственные товары в апреле выросли в цене на 2,87% (в годовом выражении - рост на 20,48%), непродовольственные- на 0,53% (20,19%), услуги - на 1,07% (10,87%).

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 102,01% (в годовом выражении - 120,37%).

Плодоовощная продукция в апреле подешевела на 0,35% после скачка на 14,22% в марте. В частности, помидоры подешевели на 14,2%, бананы - на 10,2%, капуста - на 6,4%, огурцы - на 6%, апельсины - на 2,5%, чеснок - на 2,2%. Свекла подорожала на 19,2%, яблоки - на 10,7%, картофель - на 9,9%, лук - на 8,7%, морковь - на 8,3%, виноград - на 3,9%.

Сахарный песок в апреле подорожал лишь на 0,2% после скачка цен на 44% в марте.

Подорожала крупа: рис - на 8,7%, гречка - на 5,2%, овсяная и перловая - на 4,1%, пшено - на 3,8%. Горох и фасоль стали дороже на 5%.

Среди прочих продовольственных товаров значительно подорожали: маргарин - на 12,9%, зефир, черный чай, какао, молоко сгущенное с сахаром, печенье - на 7,1-8,9%, молоко, йогурт, майонез, соки фруктовые, перец черный, соль, напитки газированные, вода минеральная, кетчуп, мороженое, кофе, чай зеленый, пряники - на 5,0-7,0%.

В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на входящие в рекомендуемый перечень непродовольственные товары первой необходимости: туалетное мыло - на 12%, прокладки гигиенические - на 11,9%, мыло хозяйственное - на 10,2%, спички - на 8,3%, пасты зубные - на 8,1%, порошки стиральные - на 7,3%.

При этом после мартовского существенного удорожания в апреле подешевели телерадиотовары (в среднем на 14,7%), электротовары и бытовые приборы (на 7%).

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров снизились в апреле цены: на флеш-накопители USB - на 15,6%, телевизоры - на 14,6%, мониторы для настольного компьютера - на 14,2%, ноутбуки - на 13,2%, моноблоки - на 8,6%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле: электропылесосы напольные - на 14,1%, электроутюги - на 11,3%, стиральные машины - на 8,5%, холодильники - на 7,7%, плиты бытовые - на 7,5%, электрочайники - на 7,1%.

Газовое моторное топливо в апреле подешевело на 7,5%, дизельное топливо - на 0,5%, бензин автомобильный - на 0,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров подешевели: смартфоны - на 5,6%, ювелирные изделия - на 5,0%, наушники беспроводные - на 4,0%

Среди услуг пассажирского транспорта в апреле значительно увеличились тарифы на авиаперелет экономическим классом - на 16,1%.

Недельная инфляция в начале мая замедлилась до 0,12%, что оказалось ниже, чем в начале мая 2021 года, поэтому годовая инфляция в начале мая перестала расти и даже незначительно снизилась.

Банк России прогнозирует, что по итогам года инфляция в стране будет в диапазоне 18-23%, в 2023 году - снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая по инфляции в 2022 году, равняется 19,3% (снизился с 22,7% по опросу в начале апреля), в 2023 году - 8,6%.