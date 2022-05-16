Brent подешевела до $109,14 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на сигналах о резком спаде экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года, а сокращение розничных продаж стало максимальным с этого же времени, свидетельствует свежая официальная статистика. Китай - крупнейший мировой импортер нефти, слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.

К 8:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,41 (2,16%), до $109,14 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $4,1 (3,8%), до $111,55 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,22 (2,01%), до $108,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $4,36 (4,1%), до $110,49 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 0,7%.

Министры финансов стран Евросоюза в Брюсселе обсудят очередной раунд антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия.

Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из России к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, узнал Bloomberg.