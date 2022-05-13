Brent подорожала до $109,34 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Снижение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $109,34 за баррель, что на $1,89 (1,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%), до $107,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,71 за баррель, что на $1,58 (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,42 (0,4%), до $106,13 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками спровоцирует экономический спад и, соответственно, снижение спроса на энергоресурсы.

"Фокус внимания рынка направлен как на локдауны в Китае, так и на риски спада в экономике из-за высокой инфляции, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Saxo Bank Оле Хансен, слова которого приводит Market Watch. - При том, что страны ЕС еще не согласовали санкции в отношении российской нефти, Саудовская Аравия и ОАЭ предупреждают, что свободных мощностей в добывающем секторе мало".