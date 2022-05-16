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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

"УАЗ" возобновил работу после майских выходных и корпоративного отпуска

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", основной актив ПАО "Соллерс Авто") в понедельник возобновило работу после корпоративного отпуска и майских выходных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "УАЗа".

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Автозавод объявлял корпоративный отпуск на 6 рабочих дней: с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. В результате с учетом государственных праздников и выходных дней производство останавливалось с 30 апреля по 15 мая.

В этот период "УАЗ" намеревался сохранить плановую отгрузку автомобилей, а также провести весеннюю кампанию по ремонту производственного оборудования.

Весной этого года, 14-15 марта, "УАЗ" приостанавливал сборку автомобилей для проведения внеплановой инвентаризации. При этом большинство производственных участков "УАЗа" работали в обычном режиме, в кратковременный простой с сохранением оплаты труда выводилась лишь часть персонала.

"УАЗ" - основной актив группы "Соллерс Авто". Группа также имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск). В группу также входит промплощадка "ЗМЗ" в Нижегородской области.

Ульяновский автомобильный завод УАЗ Соллерс Авто
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