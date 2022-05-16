Ryanair сократила годовой чистый убыток на 65%

Авиакомпания отказалась давать точный прогноз на следующий год из-за Украины и COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в 2022 финансовом году сократила чистый убыток на 65%, но не дала точного прогноза на текущий фингод, сославшись на неопределенность из-за коронавируса и событий на Украине.

За год, который завершился 31 марта, чистый убыток перевозчика составил 355 млн евро против убытка в 1,01 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал показатель на уровне 356,5 млн евро.

Доналоговый убыток за отчетный период составил 560,3 млн евро по сравнению с убытком на уровне 1,1 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла до 4,8 млрд евро с 1,64 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 4,9 млрд евро.

Коэффициент загрузки самолетов в минувшем фингоду составил 82% против 71% годом ранее. Авиаперевозчик ожидает подъема этого показателя до 90% в 2023 фингоду.

Ryanair предупредила, что процесс восстановления бизнеса по-прежнему подвержен рискам из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" и конфликта на Украине, что негативно сказалось на резервировании билетов в период праздников Рождества и Пасхи. Авиакомпания добавила, что цены в первом квартале текущего фингода нуждаются в дополнительном субсидировании для того, чтобы сделать их более привлекательными для клиентов.

Компания не предоставила прогноз на текущий фингод, сославшись на неопределенность из-за событий на Украине и вспышек коронавируса. Однако Ryanair ожидает, что ситуация прояснится во втором квартале.

За последние 12 месяцев капитализация Ryanair упала на 20% и составляет 15,46 млрд евро.