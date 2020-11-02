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Полугодовой пассажиропоток Ryanair упал на 80%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair Holdings получила чистый убыток во втором квартале 2021 финансового года из-за спада пассажиропотока в условиях пандемии. Перевозчик ждет увеличения убытков во втором финансовом полугодии.

Экономический кризис

За три месяца, завершившиеся за 30 сентября, чистый убыток Ryanair составил 225,5 млн евро против прибыли в 910,2 млн евро годом ранее.

Без учета разовых статей баланса скорректированный убыток после вычета налогов составил 22,6 млн евро.

Скорректированный убыток за первое финансовое полугодие составил 196,5 млн евро по сравнению с прибылью на уровне 1,15 млрд евро годом ранее.

Выручка во втором финквартале сократилась до 1,05 млрд евро против 3,08 млрд евро годом ранее. По итогам первого финансового полугодия выручка рухнула на 78%, до 1,18 млрд в связи с падением пассажиропотока на 80%, до 17,1 млн человек.

Ryanair ожидает сохранения непростой ситуации в течение второго финансового полугодия и с учетом неопределенности в связи с пандемией коронавируса на текущий момент не может предоставить прогноз прибыли после вычета налогов.

Компания все еще рассчитывает перевезти около 38 млн пассажиров в текущем фингоду, однако прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения, если власти европейских стран введут новые ограничения на перемещения или локдауны в зимний сезон.

Акции Ryanair дорожают в понедельник на 1,2% на торгах в Дублине и на 2,3% - в Лондоне.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Ryanair коронавирус Ирландия Европа Дублин Лондон

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