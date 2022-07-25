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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:32

Ryanair вернулась к прибыли в I финквартале

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, получила чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года, но показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль авиакомпании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 187,5 млн евро против убытка в 272,6 млн евро годом ранее, говорится в отчете.

Квартальная выручка Ryanair взлетела в несколько раз, до 2,6 млрд евро с 371 млн евро.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что компания зафиксирует прибыль в размере 406,6 млн евро при выручке в 2,54 млрд евро.

За прошлый квартал услугами Ryanair воспользовались 45,5 млн пассажиров против 8,1 млн годом ранее.

Компания не стала давать прогноз на второй финквартал и второе финполугодие, но отметила, что стоимость нехеджированного топлива может вырасти примерно на 20% из-за подорожавшей нефти. При этом руководство по-прежнему ожидает перевезти 165 млн пассажиров по итогам финансового года в целом.

С начала 2022 года капитализация Ryanair снизилась на 17%, до 12,4 млрд фунтов стерлингов ($14,9 млрд).

Ryanair Ирландия
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