МКБ получил лицензию на экспорт золота

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) получил генеральную лицензию министерства промышленности и торговли РФ на экспорт золота в слитках, говорится в сообщении банка на Федресурсе.

Лицензия действует до 25 апреля 2023 года.

У МКБ есть лицензия ЦБ РФ на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других операций с драгметаллами (от 6 мая 2016 года). Однако о запуске нового бизнес-направления по работе с драгметаллами (на первом этапе с инвестиционными и памятными монетами) банк сообщил только в феврале 2021 года. МКБ планировал в дальнейшем расширить это направление за счет запуска операций по обезличенным металлическим счетам и операций с физическим золотом.

"Интерфакс" направил запрос в МКБ.

Российские золотодобытчики традиционно продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. В 2020-2021 годах основная часть добытого металла вывозилась за рубеж. Но сейчас, когда несколько банков - крупных игроков рынка драгметаллов подпали под санкции, экспортный канал оказался для них закрыт, и ликвидность рынка золота существенно снизилась. На этом фоне Банк России, практически не пополнявший запасы золота два года, решил возобновить покупки.

США в феврале 2022 года ввели в отношении МКБ ограничительные меры в части привлечения долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов (не являются блокирующими санкциями). В апреле МКБ попал в санкционные списки Великобритании.

Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум", по итогам 2021 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".