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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

McDonald's уйдет с российского рынка

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, уйдет с российского рынка.

Компания запустила процесс продажи российского бизнеса. Предполагается, что McDonald's продаст весь портфель ресторанов локальному покупателю, говорится в сообщении компании.

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Эти рестораны больше не смогут использовать бренд и меню McDonald's. При этом компания планирует сохранить свои торговые марки в РФ.

Гуманитарный кризис, вызванный ситуацией на Украине, и "ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям" компании, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее компания объявила, что с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в российских ресторанах, при этом ее офис в РФ продолжит работать в прежнем режиме. Свое решение компания объяснила тем, что на данный момент "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".

В системе McDonald's в России работает более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тыс.

McDonald's
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