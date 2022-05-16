ГПБ передал права требования по долгу "дочек" Petropavlovsk новому кредитору

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Газпромбанк уведомил Petropavlovsk, что передал права требования по кредитным линиям "дочек" золотодобытчика новому кредитору - компании "Нордик". Подробностей об этой компании в сообщении Petropavlovsk нет.

Как напоминает золотодобытчик, ранее Газпромбанк требовал досрочно погасить кредитные линии на $87,1 млн, включая проценты. Включение Газпромбанка в санкционный список Великобритании, подразумевающее замораживание активов, затруднило Petropavlovsk обслуживание долга в этом банке, и компания начала пропускать платежи по процентам.

В апреле Газпромбанк передал "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн, включая проценты.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. ЮГК Константина Струкова остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.