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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Газпромбанк разрешил Petropavlovsk продавать золото третьим лицам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Газпромбанк, имеющий право на выкуп 100% производимого Petropavlovsk золота, разрешил компании продавать драгметалл третьим лицам, сообщила золотодобывающая компания.

Petropavlovsk определил новых покупателей, а также подал заявку на лицензию на экспорт золота.

При этом, отмечает Petropavlovsk, Газпромбанк уведомил компанию, что в любой момент может отозвать свое разрешение или обратиться в суд с требованием выплатить долг.

Включение Газпромбанка в санкционный список Великобритании, подразумевающее замораживание активов, затруднило Petropavlovsk обслуживание долга в этом банке. Права требования по кредиту на $200 млн Газпромбанк передал "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), однако у него остаются еще кредитные линии в пользу российских "дочек" Petropavlovsk на $87,1 млн, включая проценты.

Если Газпромбанк обратится в суд и потребует, например, замораживания активов российских "дочек" Petropavlovsk, это плохо отразится на денежных потоках группы и возможностях рудников выполнять обязательства перед сотрудниками и поставщиками, поясняет золотодобытчик. Поэтому ключевые "дочки" Petropavlovsk - Покровский, Албынский, Маломырский рудники и компания "Тэми" - подали заявления об отказе от моратория на банкротство, что даст им большую юридическую гибкость.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. ЮГК Константина Струкова остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.

Petropavlovsk Газпромбанк Великобритания ЮГК
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